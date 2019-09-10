外傳因應中國限縮觀光客來台自由行，行政院人事行政總處將鬆綁國民旅遊卡，自明年元旦起放寬公務員平日可刷卡，估計1年可帶動至少56億元消費。人事總處官員私下表示，相關說法未盡正確，在政院核定後，還要會銜考試院，鬆綁國旅卡最快9月底才能宣布。

官員說，國旅卡原本就是以年度進行規劃，因為鬆綁方向的確是以明年元旦開始進行規劃。在蘇揆公開指示朝鬆綁規劃後，人事總處報院的案子已獲蘇揆核定，但因仍需會銜考試院才算定案，相關細節不便多說。

知情官員也說，國旅卡鬆綁，基本上與秋冬國旅補助無關，政院推出的第2波補助，原則上都在第4季實施，到年底為止，嚴格來講最快明年才鬆綁的國旅卡與此無關。

至於外界以35萬公務員乘以1.6萬元，估計出56億消費的說法，官員則說，這樣的算法「太粗糙」，因國旅卡持有人除中央公務員外，還有地方公務員及老師，共約48萬的持卡人，且消費效應一般也不是單純乘以1.6萬元來計算，若以48萬人乘以1.6萬元，再乘以約1.4的擴張效益，應該約有百億元左右的消費效果。

(中時 )