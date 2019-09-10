月圓人團圓！中秋連續假期即將到來，國軍弟兄也將陸續分批返鄉過節，太平警分局日前應邀前往陸軍第十軍團五二工兵群向官兵們實施交通安全宣導，會中分析太平區車禍事故狀況、汽(機)車防禦駕駛、路權概念及新修正酒後駕車罰則等，以最真實的交通事故案例搭配影片播放，讓在場近500名國軍弟兄記憶深刻，瞭解安全駕駛的重要性。

太平警分局9日上午前受邀至陸軍第十軍團五二工兵群宣導「秋節連續假期行車安全暨防制酒駕」交通安全課程，由交通組組長郭廷鍇向全場近500位國軍弟兄講授，針對常見交通事故之因果，如未注意車前狀況、闖紅燈、併排停車等，透過影片呈現歷歷在目，更能加深印象。

會中除說明路權觀念、汽(機)車防禦駕駛觀念外，尤其以一般民眾痛恨的酒後駕車及新修正「道路交通管理處罰條例」為重點，呼籲國軍弟兄們連續假期邀宴聚餐小酌，有時在所難免，但切勿酒後駕車，保障自己及他人生命安全，不要因一時的僥倖心態，毀掉自己大好的前程。

太平警方表示，中秋連續假期期間除將加強轄內易壅塞路段之交通疏導外，也持續規劃取締酒後駕車之勤務，以維護用路人行車安全，讓民眾過一個平安又快樂的中秋節。

(中時 )