遊戲認證標章提供6大類不同認證，對應不同族群，分別為狗（視覺）、兔（聽覺）、貓（自閉）、穿山甲（多重障礙）、貓頭鷹（銀髮）、猴子（親子），讓所有人都可以找到屬於自己的樂趣，在遊戲中學習與成長。（王昱凱攝）

拉弓箭射遊戲非常適合銀髮族遊玩，許多長輩長時間坐在輪椅裡，身體蜷縮在座墊上，利用拉弓動作伸展肌肉，讓背部、胸部得到延伸，舒緩久坐不適。（王昱凱攝）

「任何人都有遊戲權利」，是中華民國遊戲協會秉持的理念，今年在文化部贊助下辦展，第三度將認證標章遊戲推廣出去。協會10日在花蓮吉安好客藝術村辦理展覽至26日，帶來6類認證標章遊戲，對應不同族群適性，提供歡樂。協會創辦人林君英說，巡迴展覽結束後，將以行動車深入鄉里，為偏鄉注入歡笑。

日本早在1992年便著手研製視障與聽障族群適用遊戲，而台灣則於2008年起步至2016年短短8年中，便將類別擴增至6大類，分別提供聽障、視障、自閉症、多重障礙、銀髮與親子族群使用，讓各式人群都能享受遊戲帶來的歡樂。

「遊戲認證標章暨融合遊戲巡迴展」花蓮展期從10日至26日，後前往台中辦理，展期結束後將匯集遊具，以行動遊戲車方式，深入鄉里間，讓部落、山區與不同族群的老人與小孩，打破藩籬、學習尊重與包容。

林君英現場示範適合銀髮族的拉弓遊戲，他表示，許多老人家久坐輪椅，身體經常性蜷曲在座墊上，透過拉弓遊戲伸展胸、背部，弓箭很輕，坐在輪椅上也可以玩，非常安全簡單。

林君英說，目前不只實體遊戲，連數位遊戲也有進行認證，未來直接透過手機或3c產品就可以取得，十分方便。

吉安鄉長游淑貞到場同樂時表示，鄉公所不斷推行「0至99歲共學」，透過遊樂可以強化學習慾望同時實際操作，讓老人與小孩於遊戲中享受樂活與成長。

(中時 )