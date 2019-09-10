中秋將屆，許多人對鹹蛋黃口味的月餅、蛋黃酥情有獨鍾，鴨蛋價格上漲且供不應求。動保團體「台灣動物社會研究會」今（10）日表示，估計每年養的216萬隻鴨子中，約有15％至20％慘遭塞籠虐養。呼籲消費者共同要求政府，即刻輔導少數業者改變飼養方法，禁止以籠養方式飼養水禽蛋鴨。

台灣鴨蛋一年有17億元產值，台灣國寶「褐色菜鴨」產蛋率世界第一。蛋鴨業者為求利潤與管理便利，將天性需水的水禽鴨子，以國際間逐漸淘汰的格子籠方式飼養，導致消費者在不知情中購買食用「血腥鴨蛋」。

動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，水禽鴨子2到3隻被塞入一個籠中，無法接觸開放水源。籠養鴨不僅毫無動物福利，更直接對鴨子的生命、健康造成威脅。目前國內許多有提供水槽與產蛋箱，以「平飼」方式飼養蛋鴨的農民都表示，籠養鴨的死亡率要比平飼鴨高出2至5倍。

陳玉敏說，鴨子須透過水調節體溫，台灣炎熱氣候下，即使一般平飼可接觸水體的環境，飼養者仍需透過調整飼養密度與環境來改善溫度控制。何況在高度密集飼養、完全剝奪動物天性的「籠養」環境，籠養蛋鴨得承受嚴重折磨，如何能產下健康安全的蛋。

「褐色菜鴨」出自農委會畜產試驗所宜蘭分所，從1968年成立已超過50年，俗稱「養鴨中心」。所內早有學者投入關注鴨隻動物福利的研究與提升，著手研究就巢環境、光照、畜舍底面材質等對鴨子所造成的影響。

動物社會研究會說，農委會遲遲不訂定政策引導，導致少數業者以虐待動物的方式飼養台灣國寶鴨，犧牲食安又賠掉產業永續性。農委會深知全球「廢籠」趨勢，也在2014年公布《雞蛋友善生產系統定義及指南》，卻放任少數業者繼續籠養蛋鴨。

也因此，動物社會研究會呼籲，應立即輔導少數業者改變現行飼養方式，禁止籠養水禽蛋鴨。並訂定《鴨隻友善生產規範》，透過政策及輔導措施，維護動物福利。

(中時 )