截圖自蔡英文臉書

蔡英文總統今天出席軍裝甲第五四二旅月祥樓落成啟用典禮表示，她要求國防部成立「興安專案」，加快腳步改善營舍生活水準，讓國軍在訓練後可以充分休息，有回到家的感覺，湖口三營區新建工程落成啟用就是她對國軍承諾的驗收，她也交付三項任務，請國軍務必全力以赴。

蔡英文抵達時，首先與現場來賓共同觀賞鑼鼓及舞龍舞獅表演，並為月祥樓落成啟用剪綵，隨後實地視導月祥樓辦公室、健身房、休閒室、官兵宿舍等環境及硬體設施，並與國軍弟兄姊妹寒暄互動。

蔡英文表示，她剛就任總統沒多久就向國軍承諾，她不僅是三軍統帥，要照顧大家，更是國軍的靠山。今天她非常高興來到湖口營區，主持陸軍裝甲第五四二旅「湖口三營區新建工程」落成啟用典禮，「這是我對國軍承諾的驗收」。

她要求國防部成立興安專案，不僅要加快腳步改善營舍，更要提高營舍的生活水準，讓大家在辛苦的訓練後可以有一個好的環境，充分休息，有回到家的感覺。

最近她去參訪逢甲大學的宿舍，改建得非常舒適新穎，她說，今天，她來視察湖口營區月祥樓，國軍營舍改建的成果，一點都不遜色，甚至還更好，「證明我們有兌現對國軍弟兄姊妹的承諾」。

蔡英文強調，她要讓大家對國軍營舍的印象改觀，讓大家覺得國家真的有在照顧軍人，更重要的是她要讓大家覺得，「從軍是一件很驕傲的事情」。這次的新宿舍，除了要讓大家有更舒適的環境，還有另一個重點，就是有兩套衛浴設備，以後大家起床號響起，再也不用擠廁所等盥洗，大家整理儀容更迅捷。

她說，現在陸軍司令部成立了「興安專案管制室」，全力加速執行。除了肯定大家的努力，對於後續工程，她還有三個任務要交付大家。

第一是周延工程設計，延續施工典範；「興安專案」中陸軍規劃有48案，這次的工程是國軍營舍標準設計工程的第一個案子，請國軍針對這次執行的經驗，在後續推動其他案子，更要精進規劃。

第二是如期如質完工，第三是落實敦親睦鄰，創造社區雙贏。蔡英文強調，「針對這三項任務，請國軍務必全力以赴」。

(工商 )