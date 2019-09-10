「幸福花之島」營造計畫，10日上午舉行開工典禮。〔謝明俊攝〕

「幸福花之島」計畫將包括6個部份。〔謝明俊攝〕

「幸福花之島」動土典禮由立委徐志榮〔左起〕、苗栗副縣長鄧桂菊、客委會副主委楊長鎮、大湖鄉長胡娘妹等人持鏟。〔謝明俊攝〕

苗栗縣大湖鄉新開村「幸福花之島」營造計畫開工典禮

苗栗縣大湖鄉新開村臨鄰著鯉魚潭水庫，過去村內有一個幸福新城社區因水庫開建而搬遷，由於舊社區位在淹沒水線上方，大湖鄉公所特別向客委會爭取預算打造「幸福花之島」計畫，計畫將這個區域建造成臨湖花園休憩區，並保存客庄聚落文化資產，結合發揚網形文化、鯉魚潭水庫等主題，組成浪漫台3線亮點，第一期工程在10日上午正式動工。

據新開村長潘朝能表示，以前鯉魚潭水庫尚未建成前，舊有台3線是由新開村的老街穿越而過，村口西邊有一個大型社區叫「幸福新城」，裡面住滿許多村民，至1992年水庫完工開始蓄水，幸福社區全體居民眾被迫遷村，多數移居到台中豐原、東勢等地區，幸福社區名稱只有老一輩居民記得。

由於原有幸福社區的所在地地勢較高，遠在水庫集水線以上，加上整個區域緊鄰水庫旁，大湖鄉長胡娘妹為了活化地方，因而計畫將新開村這個區域，打造成一個臨湖花園，並以舊有幸福社區為名，訂名為「幸福花之島」，經向中央客委會爭取獲得2889萬元預算補助。

經過大湖鄉公所聘請廠商規畫完畢後，花之島第1期將規畫成6大主題區塊，包括1、親子草原。2、芬多精森林浴場。3、生態觀察區。4、幸福水岸區。5、引航新開暨觀測平台。6、森林地景等

整個計畫通過後，10日上午大湖鄉公所特別在花之島工地現場舉行開工典禮，邀請立委徐志榮、客委會副主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊等到場參加，希望在整個計畫完成後，帶給當地一個新的觀光亮點。

(中時 )