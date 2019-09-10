45位慈濟大學醫學系實習醫學生，今進行受袍儀式，

45位慈濟大學醫學系第22屆實習醫學生，在證嚴法師、慈濟醫療財團法人、花蓮慈濟醫院與慈濟大學的師長與親友見證下，進行受袍儀式，即將進入醫學臨床實習的醫學生，畢業生中也有「醫二代」，包括慈院副院長陳宗鷹的兒子，都承接衣缽，未來繼續醫療救人。

「家屬的思念，就是我們肩上的責任之一！」實習醫學生柯頌謙回想大體解剖課程，讓他深刻感受醫師責任。解剖課程前，了解大體老師的生平與奉獻給醫學教育的過程，大體老師的兒子說：「爸爸就拜託你們了。」就在那一刻，他就下定決心要承擔起醫師的責任！

實習醫學生徐柏庭表示，希望用三個秘訣－以病人為中心、勤奮學習以及莫忘初衷，來跟所有同學互相勉勵。就像一位師長曾告訴他的話，「只要有飯吃就要幫助人，只有有電燈就要用功讀書」。

面對這群即將進入臨床醫療的實習醫學生，慈大名譽校長王本榮以慈濟大學校訓「慈悲喜捨」勉勵在場實習醫生們。而慈大校長劉怡均也特別恭喜學生們，用自己的努力得到了進入臨床醫療工作的資格，期望未來大家都能成為一位醫人醫病又醫心的大醫王。

這次身兼醫學生家長身分的花蓮慈院副院長陳宗鷹也提醒醫學生們，要具備專業的知識、技能與態度，才能在臨床上去判斷、治療疾病並且去面對病人與家屬。

同樣身兼醫師與醫學生家長身分的，還有花蓮慈院副院長陳培榕。陳培榕副院長表示，1986年的時候自己就在花蓮慈院當實習醫學生，當時現場的同學們應該都還沒有出生，後來也成為慈大醫學習的老師，一路從第一屆教到現在第22屆，想告訴大家，醫學的基礎是最重要的。

「感恩家長與師長的栽培，也感恩所有同學的努力。」受袍典禮上，證嚴法師與實習醫學生們分享，慈濟從慈善起源走向醫療的歷程，親手為實習醫學生們掛上聽診器，祝福每位準醫師們莫忘決定當醫師那一年，莫忘想成為醫師那一念，期許所有準醫師用心用愛，成為一位拔苦與樂的醫師，造福人間。

(中時 )