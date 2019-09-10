備受矚目的2019年度香港小姐選美賽事正式落幕，然才剛結束就爆出大八卦，佳麗楊詠彤擁有甜美臉蛋與修長身材，23歲的她畢業於香港城市理工大學犯罪學系，在學時已是大名鼎鼎的「城大校花」，這回參選港姐，一直是大熱門人選之一，沒料到僅8強止步，被認為是賽事最大遺珠，如今卻遭週刊爆出她參加選美「醉翁之意不在酒」，實際上是為釣金龜婿，拜金成性，甚至分手了還把舊愛當人肉提款機。

《東周網》報導，本屆港姐選美除了亮麗的一面，也爆出黑暗面，參選以來零是非、形象健康正向的人氣佳麗楊詠彤，遭匿名爆料，說她選美目的不在得獎，而是藉此想釣金龜婿，私下其實是拜金主義，爆料者還附上她與前男友的同框照作證，表示對方就是楊詠彤石榴裙下的受害者，分手後仍被她「吸血」。

爆料者表示，楊詠彤跟舊愛相差逾10歲，男方高大挺拔，神似港星阮兆翔，指控楊詠彤在與之交往期間，便要求對方萬事出錢，還明講每個月要收到名牌禮物，而分手後，她仍要求男方幫自己的家人交付租金，根本把舊愛當人肉提款機，搞得對方「人財兩失」，然其實男方並非富二代，爸爸是小學校長、媽媽是資深社工，家境僅小康程度，其實無法支撐女方的索求，爆料者還說有更多楊詠彤的黑暗面待爆出。

而消息爆出後，楊詠彤也大方受訪，並態度淡定地針對這些爆料做出回應，她坦承跟「翻版阮兆翔」交往過，但澄清兩人交往時財務是獨立的，沒用男友的錢，否認「為釣金龜令前男友人財兩失」，表示匿名爆料者說的絕非事實。

(中時電子報)