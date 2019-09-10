另有人指不惜福的不只台灣男生，並舉楊冪、宋慧喬為例。（圖／翻攝自微博；翻攝自 IG）

有網友指嫁來台灣的福原愛是幸福例子。（圖／中時資料照片）

情歌天后梁靜茹日前鬆口承認和富商老公Tony簽離婚協議書，9年婚姻畫上句點，今年初愛紗也和模特兒老公周洺甫簽字離婚，婚姻僅維持了3年，這兩對新婚之初都十分甜蜜，並受外界祝福，突跌破外界眼鏡告吹格外引起外界矚目。對此，有網友在PTT發問，直說：「娶到女神的台男為什麼都不惜福！？」有人說可能保鮮期過了就膩了，也有人拿楊冪、宋慧喬當例子，反說不惜福的應該不只台灣男生。

馬來西亞歌后梁靜茹嫁來台灣9年，近日證實婚姻畫上句點，日籍藝人愛紗和台灣老公的婚姻也告吹，而麻衣和王泉仁的婚姻常傳出岌岌可危，最近有網友以這三人當例子，在PTT發問：「為什麼會這樣？」更笑說如果娶到自己的女神林明禎一定不會離婚，「一定是她對我厭煩，要離婚，我才離」。

見此，網友回應：「女神不代表個性好」、「審美疲勞啊，單以外表來決定在一起是不能持久的」、「婚姻是愛情的墳墓」、「富帥男的選擇太多了」，有人則替台灣男生說話：「娶到韓國女神宋慧喬、具惠善是韓男，還有娶到楊冪也是大陸男人」、「福原愛過得很幸福啊！」

(中時電子報)