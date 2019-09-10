台中市東區50歲魏姓男子日前中午接獲詐騙集團假冒電信公司來電，稱其於今年6月份申辦的手機門號欠費未繳，魏男確信自己沒有申辦該門號，認其身分遭冒用。歹徒竟順水推舟，催促其趕快報警，並要求魏男於電話中直接撥打110報案，幸魏男曾看過警方宣導相關轉接詐騙手法，恐其中有詐，立即掛斷電話，但心中仍是充滿疑惑，擔心自己身分真的遭到冒用，便請當地派出所員警到場了解。

台中市警察局第三分局立德派出所警員林其賢、洪佳玉到場聽聞相關詐騙關鍵字，斷定確是詐騙集團來電，便先安撫魏男情緒，告知這是詐騙集團經常利用的手法，為求謹慎並讓魏男安心，同時亦撥打電信客服電話求證，才知道歹徒所稱之欠費門號根本就是空號！透過客服人員直接與魏男核對資料，化解魏男心中疑慮。

魏男表示第一次接到這樣的電話，一時慌亂根本沒想到要打給客服確認，幸好警方迅速到場協助確認，讓他放下心中疑慮，有了這次經驗，以後就能更加冷靜應對，十分感謝警方的協助。警方表示接獲詐騙電話應遵守「一聽、二掛、三查證」原則，詐騙集團為取信於民眾，經常會要求其撥打或轉接110、165專線，再讓假檢警與民眾對話進行詐騙，民眾應掛斷電話，自行撥打110或165進行求證，才能免於財產損失。

(中時 )