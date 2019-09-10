悠遊卡公司祭出優惠，持悠遊卡至指定書店單筆消費滿額，即贈送悠遊卡吉祥物「BeBe」的限量原子筆。（悠遊卡公司提供）

暑假結束，開學季到來，悠遊卡公司不缺席，攜手紅牛RedBull與全家便利商店進行三方合作，祭出好康優惠，凡大專院校的學生持學生證悠遊卡，16日起至全家便利商店列印兌換券，即可免費兌換紅牛能量飲1瓶，限量5000瓶，讓學生在開學之初就有滿滿能量。

大專院校學生自16日上午10時起，持學生證悠遊卡至全家便利商店FamiPort機台，靠卡列印兌換券，就能免費兌換紅牛能量飲1瓶，限量5000瓶，送完為止。

悠遊卡公司表示，要拿到免費紅牛很簡單，只要在FamiPort首頁點選「紅利」，選擇「悠遊卡活動」項下的「悠遊開學嗶能量」，在詳讀同意條款後在螢幕下方感應悠遊卡，即可列印贈品兌換券。

悠遊卡公司補充，除了給大學生開學活力滿滿外，當然也要「吃堡飽」，悠遊卡與漢堡王合作推出悠遊卡LINE友專屬優惠，只要加入悠遊卡LINE官方帳號好友，16日至20日持LINE優惠畫面至漢堡王可使用悠遊卡消費門市，即可享有買「勁濃培根牛堡」送「小華堡」的優惠。

此外，悠遊卡公司也同步推出開學優惠，持悠遊卡至「9×9九乘九文具專家」單筆消費滿199元，或持卡至墊腳石及金石堂書店單筆消費滿158元，即贈送悠遊卡吉祥物「BeBe」的限量原子筆，讓可愛的「BeBe」與同學們一起開心上學去。

(中時 )