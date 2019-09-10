總統蔡英文領軍主持陸軍542旅「月祥樓」剪綵啟用儀式。（羅浚濱攝）

總統蔡英文在陸軍542旅「月祥樓」剪綵後致詞。（羅浚濱攝）

總統蔡英文領軍主持陸軍542旅「月祥樓」剪綵啟用儀式。（羅浚濱攝）

陸軍六軍裝甲542旅現有營舍老舊已逾使用年限，國防部提升營區住用品質成立「興安專案」，斥資9億餘元建造完成可容納近千名官兵的「月祥樓」，10日在熱鬧的舞龍舞獅表演後，由總統蔡英文主持剪綵啟用儀式。

蔡英文在剪綵後進入月祥樓參訪，在餐廳致詞時指出，很多營區設施老舊，她要求國防部成立「興安專案」，改善營設提高營社的生活水準，讓大家在辛苦訓練後，可以有好環境充分休息，有回到「家」的感覺。

蔡英文認為，月祥樓的營設成果，一點都不遜色，甚至更好，證明對國軍承諾有兌現，國家真的有在照顧軍人，她要讓大家感受到從軍是很驕傲的事情。

蔡英文提出3項要求，一是打造施工典範，陸軍「興安專案」共有48案，具有指標性的意義，後續推動更要精密規畫，跟設計施工單位充分溝通與控管，讓這次施工典範能繼續延續。

第二要如期如質完工，照顧官兵的住宿品質，各項監工督導要落實，不僅提供現役官兵良好的生活環境，也結合募兵制推動，讓優秀年輕人樂於投效國軍。

第三落實敦親睦鄰，施工過程一定要配合地方政府的法令規定，也要做好敦親睦鄰的工作，讓地方國軍與鄉親，互惠互利、共存共榮。

陸軍六軍團表示，國軍從2017年陸續推動「興案專案」，期盼打造「舒適、溫馨、有溫度」的服役環境，提升官兵留營意願，吸引優質人才加入國軍行列，542旅啟用的月祥樓，人性化的空間改善措施，讓官兵們耳目一新。

月祥樓從2017年11月動工，經1年5個月完成的現代化營舍，有別於以往「大通舖」的寢室空間，士官兵寢室均為2人房和4人房，均有空調和獨立衛浴設施，每位官士兵擁有木質1床1桌1櫃的寬敞空間，並獲得內政部合格智慧建築及綠建築認證。

六軍團並指出，月祥樓與營區內「月祥湖」相輝映，皆以裝甲兵之父徐庭瑤將軍（字月祥）而命名，正面5樓，餘為4樓的口字型兵舍，總樓地板面積有26254平方公尺，可容納542旅砲兵營、戰車二營及裝騎連近千員官兵進駐使用。

(中時 )