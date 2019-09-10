韓國瑜在新北市舉辦造勢大會射出第二支穿雲箭，吸引爆滿人潮讓韓流再現，展現2020總統當仁不讓氣勢。對此，新竹市立法委員候選人鄭正鈐議員今有感而發表示，人民已厭倦藍綠惡鬥而期待無色覺醒，政治人物應秉持正能量的運動家精神，光明正大參與競爭，候選人更應以正能量擁抱民意、翻轉烏煙瘴氣的負能量，不要只會講口號、抹紅抺黑！

鄭正鈐說，當天人潮就不斷從四面八方湧入，甚至還有許多韓粉塞在捷運站及公園外圍無法進入，再現去年九合一選舉時，韓流人山人海的場面；而韓國瑜對於近來總統大選中，各方展現的巨大負能量，感到嘆為觀止，也對台灣民主的變調痛心疾首；韓也承諾，要一心一意為人民打拼！韓國瑜無所畏懼的表示，要民進黨放馬過來！

鄭表示，回顧被摘掉賣菜郎帽子的北農總經理韓國瑜，去年唱著夜襲進場投入高雄選舉，沒想到竟然意外在台灣颳起旋風、席捲全台。就在高雄人民把韓國瑜推上高雄市長寶座之後，卻使韓國瑜的氣勢，從高雄外溢到全台灣。然而，黑韓卻沒有在韓國瑜當選後停止，面對鋪天蓋地的抹紅抹黑、扭曲中傷、網路攻擊，至造謠生事說，韓國瑜跳樓身亡！這樣的負能量，對台灣有幫助嗎？有見到民進黨政府查辦網路謠言嗎？

鄭正鈐說，台灣人民厭倦藍綠惡鬥的無色覺醒，而作為政治人物，投身政治、為民服務，不是應該秉持正能量的運動家精神，光明正大的參與競爭嗎？政治人物不是應該更勤勤懇懇、勠力奉公，讓人民選賢與能，來服務鄉親社會、奉獻心力建設台灣嗎？

鄭正钤表示，相信大家都能體認，任何政黨都擋不住民意潮流，這正是韓國瑜曾說「人民才是政黨的爸爸！」，在人民面前，我們不是應該謙卑、謙卑、再謙卑嗎！然而現在民進黨執政團隊狀況連連，難道把小英總統說的謙卑，都拋到九霄雲外了嗎？我們應該重視民意向，以民意為依歸！不要只會選舉，不要只會口號，不要只會抹紅抹黑。

鄭正鈐說，期待台灣的選舉都能像君子之爭，「揖讓而升，下而飲，其爭也君子」。候選人應能用正能量擁抱民意、用正能量為人民發聲，用正能量改變翻轉這一切烏煙瘴氣的負能量。對於韓國瑜提到他自己過去是酒國英雄，鄭正鈐指，人非聖賢孰能無過，只要謙卑改正、努力向前、奮鬥打拼、高舉為民服務的正能量，相信台灣一定能夠在世界舞台再放光明！

(中時電子報)