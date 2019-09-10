沒有人比這家人更「衰」了！疾管署公布上周新增1起緬甸境外移入屈公病的家庭群聚，一家4口有3人中鏢屈公病、1人感染登革熱，國人前往緬甸從事旅遊、志工或商務活動應注意當地疫情，做好防蚊措施。

這起家庭群聚是居住在北部，一家人在6月下旬前往緬甸仰光、瓦城探親與旅遊，9月初返國時，該家庭50多歲的父親在機場檢疫站攔檢、快篩呈陽性，就醫確診為登革熱，深入追蹤他的家人發現，他的30多歲太太與2位4、6歲女兒確診為屈公病。

因此這個家庭群聚共有4人確診，衛生單位已完成個案住家環境孳生源清除及查核，近日也將安排噴藥消毒。疾管署提醒，新生兒、65歲以上、慢性病患為屈公病重症的高危險群。

今年以來，國內已有69例屈公病，其中5例本土病例、全部發生在新北市；另有64例境外移入病例，感染國家以緬甸44例最多。

最近1個月國內新增病例感染國家以緬甸為主，境外移入病例中有本國籍38例，出國目的以旅遊19例最多、依序為商務8例、志工活動7例與探親4例。

「新南向人員健康服務中心」執行長彭仁奎表示，民眾前往緬甸從事旅遊、志工或商務活動應注意當地疫情狀況，做好各項防蚊措施，以免遭斑蚊叮咬而感染。

(中時 )