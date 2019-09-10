對於新北市殉職薛姓警員未婚妻，在臉書發表的千字文悲痛陳情，警政署表示，近年政府非常重視警察執勤安全，該陳情建議與政府方向一致，不論加重毒駕、酒駕罰則，改善執勤裝備及檢討績效制度等，政府都在持續改善。

針對績效評比部分，警政署表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，並以行政獎勵方式來鼓勵員警執勤，嚴格禁止各警察機關自訂績效目標值，立即減輕員警壓力。

員警執勤安全帽部分，警政署指出，雖全國配賦的安全帽符合CNS國家標準規格，警政署將立即召集各警察機關研擬更安全，並適合執勤之安全帽，另請各警察機關編列預算，立即汰舊換新。

另外關於加重吸毒及酒後駕車刑罰的建議，警政署指出，刑法及道路交通管理處罰條例，剛於今年7月1日修正實施，警政署將持續積極建議修法，有效遏止毒駕及酒駕問題。

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(中時 )