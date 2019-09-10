台灣西北海域為蟳蟹重要產地，每年9月至翌年2月為蟳蟹盛產之季節，更為北海岸漁民極為重要的收入來源。為展現海巡護漁決心，北部地區機動海巡隊桃園艦於本(9)月5日至9日執行北機隊本年度第一趟西北海域護漁勤務，由隊長徐漢慶親自率隊，在每日05、12、22時與海上作業漁船通聯，部署於重點位置，強力驅離越界大陸漁船。

北機隊長徐漢慶曾經擔任過海巡特勤隊長，不但一身好武藝，多次帶隊擔負重要攻堅及押解任務，執法作風強悍，毫不手軟，不少大陸漁船一看到桃園艦出現就知道如果不離開馬上水柱就會沖過來。

因此北機隊為了防止對岸漁船折返，只要勸離後復返之大陸漁船，桃園艦立刻接近以強力水砲水進行驅哩，有效嚇阻越界陸船侵犯我國方海域。本次勤務共計廣播驅離6艘、水砲驅離1艘大陸漁船。

桃園艦水報威力強大，陸船無法承受紛紛離去。(北機隊提供/戴志揚台北傳真)

西北海域因該處鄰近海峽中線，除本國漁船前往捕蟹外，大陸漁船亦時常越界至該海域違規拖網捕撈。據了解大陸漁船滾輪底拖網作業以一字排開群聚方式進行作業，猶如吸塵器般所過之處皆被破壞殆盡；相較之下，我國捕蟹漁船採用串連4、500只蟹籠為一組，置放於海底進行捕撈的方式，易受陸船破壞而造成損失。為守護我國漁民權益，每年蟳蟹季，艦隊分署皆規劃西北海域護漁專案，全天候派遣艦艇於該海域巡邏，防杜陸船越界濫捕，避免漁業資源枯竭。

北機隊桃園艦前往北方海域護蟹勤務，驅離陸船成效相當豐碩。(北機隊提供/戴志揚台北傳真)

海巡署艦隊分署再次呼籲：漁民於海上作業時，除應注意安全外，並希望能將陸船正確入侵位置詳實通報，海巡必將全力攔截，有效維護漁民權益，秉持「漁民在哪裡，海巡就在哪裡」之精神守護蟳蟹季海域，讓海上作業漁民知道海巡隨時就在身邊，能夠更加安心作業。

(中時電子報)