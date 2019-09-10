美國有線電視新聞網（CNN）報導，多名川普政府官員透露，美國2017年在先前未披露的秘密行動中，成功撤走一名在俄羅斯政府內部臥底多年的高階間諜。

直接參與相關討論的知情人士告訴CNN，撤走這名俄國間諜，部分原因是擔心美國總統川普和政府官員多次不當處理機密，可能會導致這名間諜身分曝光。

有關當局是在2017年5月一場白宮橢圓形辦公室會議後決定撤走間諜。川普當時在那場會議中，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和時任俄國駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）論及高度機密的情報。這些情報與伊斯蘭國（IS）在敘利亞的情況有關，是由以色列提供。

知情人士說，川普當時向俄方的披露內容，據信未特別涉及這名俄國間諜，但已促使情報官員恢復先前的討論，談及間諜身分曝光的潛在風險。

時任中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）告訴其他川普政府資深官員，有關這名間諜的資訊已經出現太多了。美國情報機關一旦認為間諜有立即性危險，通常撤走間諜是一種非常時刻的補救措施。

曾任高階情報官員的知情人士透露，2017年被撤走的這名間諜，被視為美國安插在克里姆林宮內部的最高階消息人士。

多名知名人士指出，這名間諜有辦法接近俄國總統普丁，甚至可以拍攝到蒲亭桌上的文件照片，已經持續10多年在向美國提供消息，這名間諜一開始拒絕撤離。《紐約時報》報導說，他起初以家庭因素為由拒絕時，還被懷疑是雙面間諜，但他幾個月後答應撤離。

一名美國官員說，在這場秘密行動前，有媒體猜測這類間諜的存在，而這種報導或公開揣測會對任何外國政府懷疑可能涉入的人士構成安全威脅。然而這名官員沒有說當時決定撤人是受到哪項公開報導影響。

中情局公共事務主管表示，CNN誤導性揣測川普處理美國最敏感情資的方式，促使所謂的撤走間諜行動是不實報導。白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）也說CNN報導不實。國務卿蓬佩奧發言人則拒絕置評。

(中央社)