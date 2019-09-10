少年「阿豪」從國中就心儀同校少女，但不被接受，17歲多癡心的他，約友人「阿興」在去年5月間晚間一起到少女家附近等她回家，沒想到竟目賭1男子送她回家，兩人還擁吻道別。「阿豪」妒火中燒，竟與「阿興」強拉少女孩到暗處，兩人輪流壓制替猥褻性侵。台中地院依妨害性自主罪判「阿興」徒刑7年6月，可上訴，「阿豪」則另案審理中。

判決書指出，少年「阿豪」、「阿興」與少女是國中同校友人，「阿豪」對少女有好感，但不被接受，他在2018年5月間約少女見面被拒，當晚找「阿興」一起到少女家附近要等她回家。沒想到，等到晚間11時，見1名男子騎機車送少女回家，兩人在巷口聊天、親吻擁抱，男騎士才離去。

「阿豪」躲在巷內草叢中目睹這一幕，沒想到又被少女發現，叫他「不要躲了」、「快回家，「阿豪」妒火中燒現身佯稱有事要談，並叫「阿興」也出來，兩人竟強拉壓制少女，「阿豪」並向「阿興」說，他要先來；「阿豪」則向少女說「很久沒碰女人了，拜託妳給我」，不顧少女反抗、哀求，兩人輪流猥褻、性侵少女得逞。

因疑有人走近，兩男才停手退開，少女趁機穿好衣服，怕再被兩人侵犯，還跟兩人聊了一下才回家，少女返家後以網路傳訊給友人告知被侵犯，隔天跟男騎士說被朋友強姦，並報警處理。

「阿豪」坦承與「阿興」兩人輪流犯案，但「阿興」反認犯案，辯稱是「阿豪」一人所為，他在旁邊5公尺處滑手機，他想說「阿豪」、少女跟他都是朋友，他也不能干預，就繼續滑手機，因有路人經過，「阿豪」才停手。法官以「阿豪」與少女證述內容吻合，認定是「阿豪」與「阿興」聯手犯案。

(中時 )