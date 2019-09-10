一雜誌媒體10日除公布全台縣市首長滿意度外，亦公布總統大選民調，總統蔡英文依舊維持領先態勢，不論是藍綠對決或是三方對戰，蔡都大勝國民黨總統候選人韓國瑜和台北市長柯文哲。而該雜誌還注意到，韓國瑜在藍營的台北和桃園支持度都陷入危機之中，局勢不樂觀！

天下雜誌今公布總統大選民調，在藍綠對戰下，蔡英文以45.9%的支持度，大嬴韓國瑜的34.7%；若局勢為三方對戰，則蔡英文支持度為31%，遙遙領先柯的26.8%和韓的26.4%。而天下雜誌在這份調查中發現，蔡英文在六都中的台北、桃園、台南、高雄都大贏韓國瑜超過10個百分點，這對韓國瑜而言無疑是重大警訊！

此次民調是天下雜誌群調查中心於2019年7月18日至8月22日，成功訪問14818位台閩地區年滿20歲以上之居民，信心水準為95%，每個縣市的抽樣誤差為正負3.1至6.9個百分點。

(中時電子報)