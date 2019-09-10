大政治大爆卦-無色覺醒》韓流再創三重障礙 韓民調止跌回升 換瑜到此為止？ 14:082019/09/10 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》韓流再創三重障礙 韓民調止跌回升 換瑜到此為止? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜，8日在三重幸福水漾公園舉辦造勢晚會，現場湧入35萬人，聲勢浩大，藍軍為之振奮。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓流 #韓國瑜 #三重造勢 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 三重造勢 韓憂心...韓流五虎將給這數字 07:562019/09/06 政治 嚇死背骨仔！韓粉：跪求大家都去9／8 09:052019/09/06 政治 韓迷吃貨注意！遠東百貨「韓國展」壓軸登場 12:212019/09/06 生活 新竹遠百韓流來了「韓粉」不需大老遠飛韓國 14:022019/09/06 生活 大政治大爆卦-無色覺醒》300萬再爆劇情？ 高鐵上還有一人 金額談不攏不拿了？ 14:092019/09/06 政治 不向陳菊道歉 柯P解釋：情緒蓋過理智 12:092019/09/07 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》郭9／8退榮譽黨證誤會？郭辦9／17前答覆 蹭韓到最後？ 14:342019/09/07 政治 韓國瑜三重造勢 「韓流」攤販湧人潮！ 22:432019/09/07 政治 韓流再起 他估韓在新北得票數竟達… 07:572019/09/10 政治 韓流再起超感動 鄭正鈐：台灣需要正能量 13:582019/09/10 政治 政治熱門新聞 藍高幹李福軒是大韓黑？黨中央：已令李提報告 - 政治 立委動起來！這6人讓韓粉超感動 - 政治 六都民調出爐 韓國瑜排名網驚呆 - 政治 誤會冰釋！馬韓今晚將同台 - 政治 李佳芬是小三？韓冰出生見證人還原真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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