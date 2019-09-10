國民黨總統參選人韓國瑜，8日在三重幸福水漾公園舉辦造勢晚會，現場湧入35萬人，聲勢浩大，藍軍為之振奮。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

中天新聞 直播

(中時電子報)