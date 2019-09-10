腸病毒今年疫情為近3年之最，腸病毒在暑假病例一度減少，隨著９月開學又現高峰，台南今年已有３起重症，台南市衛生局今天召開記者會呼籲家長提高警覺，最近發現不少孩子非過去認知手足口病，重症前兆為肌躍型抽搐，有的阿公、阿嬤誤會幼兒嚇到所致，未能及時就醫，提醒家長要注意。

台南市衛生局統計，２０１６年全年急門診病歷將近3萬例，去年3萬1960例，但今年疫情才９月初，病例已達2萬9016例。衛生局長陳怡指出，對付腸病毒最好方法就是多洗手，沒有其他訣竅，另外就是要使用漂白水消毒。

衛生局前往幼兒園、學校稽查時發現，有些單位早上泡漂白水後一直用到下午，但忽略漂白水會揮發，濃度恐不足，一定要「現泡現用」，才能達到殺死腸病毒的效果。

今年腸病毒全國累計迄今34例重症，腸病毒71型達25例，腸病毒D68型、克沙奇A6型、克沙奇A10型各2例、克沙奇A9型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例；台南市本年度累計有3例腸病毒71型感染併發重症，分別是北區7歲男童，症狀以肢體無力麻痺為主；麻豆2歲男童及白河區5個月女嬰均因感染造成腦幹腦炎，3例均已康復出院。

另，根據台南市校園安全暨人口密集機構傳染病整合監視通報作業數據顯示，第35週腸病毒輕症通報206人次，較前一週(98人次)增加，已幼兒園通報比例最多(占72.8％)，23個班級停課。

(中時 )