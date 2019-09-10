網媒扯李佳芬非元配 韓苦笑做「滿頭包」手勢

賴院霖在群組為韓發聲。(圖/讀者提供)

部分網路媒體報導，國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬並非元配，而是「小三扶正」。韓競辦表示，今日（10）起將對不實抹黑一併蒐證提告。與韓有30年交情的北一女退休教師賴院霖忍無可忍，表示自己曾陪韓去提親，韓冰出生自己也去婦產科探望多次，痛批小三、女兒非親生謠言下三濫，讓他這退休教師也想罵三字經。

有網媒指出，李佳芬並非韓國瑜元配，韓早年退出政壇也與協議給髮妻的贍養費有關，對此韓競辦表示，針對所有不實的黑韓訊息，律師團隊持續在蒐證中，會盡快提告。此外，韓女韓冰也曾遭控非親生，而是私生女、從外面抱回來的。

賴院霖身為韓家摯友，在群組憤怒寫道：

「到底是那一家爛網媒，竟然會說出李佳芬不是韓國瑜的正宮而是小三，胡說八道至此，真是令人啼笑皆非，李佳芬不但是韓國瑜經過明媒正娶的結髮妻子，而且我相信也是琴瑟和鳴，共度白首的愛人，他的好朋友張五岳，還是我與韓國瑜夫妻到新竹縣新埔鎮去提親的，再說李佳分生下韓冰時，我與內人也數次到婦產科醫院探視竟然也有人說韓冰不是韓國瑜生的，雖然我是北一女中退休教師，老實說我也很想罵三字經，用這種下三濫的抹黑方式，誰受得了？

難怪韓國瑜忍不住反擊，認識我的好朋友，請不要讓我勸韓國瑜忍耐，忍無可忍，我贊成必須反擊，否則身為一個父母官，處處忍讓，如何能保障他的同胞？再說韓國瑜講過他在立法院期間花天酒地，我要說一句老實話，那是留給與他同期的立院某些同事顏面，事實上他擔任過立院副總召，他對於上酒家這件事很厭煩，但又不能完全拒絕參加應酬，他就是看不慣立院這種生態，才決定離開政壇的，至於黨排不分區給他，根本就是借他項上人頭一用，那些穿鑿附會的言論，看在我眼裡，只是凸顯一個人的無知與落井下石，陷害忠良的手法罷了。

要評論韓國瑜的過去，絕對沒幾個人比我精準，身為他的朋友又背負選民的期望，我三天兩頭往立法院跑，對於他們夫妻的嘮叨從沒停過，因為從他競選台北縣議員開始，我大力輔選，欠了太多人情，就必須看緊他與助理們是否認真問政，絕不容許他們有絲毫的懈怠。他們夫妻不可能沒有缺點，但與媒體的評論相去甚遠。」

(中時電子報)