國民黨台北市黨部今晚舉辦「台北市里長服務促進會授證典禮」，同時邀請黨主席吳敦義、前總統馬英九、高雄市長韓國瑜等人出席，因此也形同韓北上造勢大會。由於周日韓國瑜在新北的造勢，馬英九致詞時被韓粉噓下台，外界格外關注馬、韓今晚是否同台。根據市黨部昨晚公布的行程，兩人原本剛好錯開，但剛剛市黨部又發出新的採訪通知，韓國瑜將提前抵達，等候馬英九到場致詞。

北市黨部昨晚發出的採訪通知顯示，今晚到場者包括吳敦義、馬英九、副主席郝龍斌，以及北市立委、議員，韓國瑜也會到場。據市黨部人士透露，該場活動原本就預計今晚舉辦，剛好許多北市里長陸續都反映，韓國瑜還沒到台北市舉辦造勢活動，因此也邀請韓國瑜到場。

根據昨晚傳給媒體的採訪通知，原安排由馬英九6點半先進行5分鐘致詞，致詞完即離開，韓國瑜則表定7點到場。不過，剛剛市黨部又更改安排，改為韓國瑜提早至6點到場，待至晚上8點，馬英九則在6點25分致詞5分鐘，吳敦義則會在6點半到場。

(中時 )