《天下雜誌》今天公布2020總統大選調查，民進黨提名的蔡英文與國民黨候選人韓國瑜差距明顯拉開。當詢問受訪者明天就是總統投票日會投給誰時，回答蔡英文為45.9％、韓國瑜為34.7％，兩者差距超過11個百分點。

《天下雜誌》針對全台各縣市進行調查，六都中，蔡英文大獲全勝，台北、桃園、台南、高雄均贏超過10個百分點。即使是韓國瑜的大本營高雄市，蔡英文也贏12個百分點。但在藍營執政的台中市，差距縮小至不到7個百分點，新北市更差不到3個百分點。

在非六都地區，蔡英文也一路開綠燈。韓國瑜的勝選區域則集中在人口和規模較小的藍營縣市：新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣。

若台北市長柯文哲個人參選，三人對戰中，蔡英文會以31％贏過其他兩人。但進一步從數據來看，49歲以下則是柯文哲領先，吸納瓜分蔡英文的支持者。

《天下雜誌》指出，蔡英文雖前景看好，仍潛藏隱憂。因為蔡英文的不滿意度仍高於滿意度，且對蔡英文非常不滿意有28.2％，高於不太滿意24.5％，顯示討厭她的人已經根深蒂固。

從《天下》的調查，也可以發現人民更希望藍綠回歸經濟議題。當問到未來領導者最應該優先處理的項目，有35.7％認為是經濟發展，即使將國家安全和兩岸關係分數相加，仍不敵國人對經濟發展的憂慮。

(工商 )