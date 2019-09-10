2014.03.02台灣大搜索／尼斯湖水怪現身蘭潭？ 揭魚精抓交替之謎

嘉義市蘭潭水庫9日驚傳一對年輕情侶雙雙溺斃，今年已有9人在此溺斃，且歷年來蘭潭水庫命案頻傳，靈異之說不脛而走，當地盛傳，潭底有條鯉魚精，現身就要抓交替，讓人不寒而慄。

警方調查，嘉義市黃姓男子（22歲）昨凌晨4時許騎機車載洪姓女友（17歲）到蘭潭水庫的堤防邊聊天，之後兩人均失聯，直到昨晚9時許洪女屍體先浮出水面才被發現，今天上午7點多，黃男屍體也浮出水面。究竟兩人是如何落水？有待警方調查。

不過嘉義蘭潭水庫一直以來靈異傳說不斷，曾傳出有釣客親眼見到長約2公尺的「大魚」，在水庫裡游泳，沒多久，就有人在這裡發生意外溺斃。另有空拍機玩家拍下一條金黃色大魚，在水中游來游去，玩家原本以為是鯉魚、大頭鰱或是變種的魚類，但體型大到不合常理，懷疑是蘭潭魚精現蹤。

當地相傳，潭底住著一條鯉魚精，只要有人釣起一條大魚，就會發生溺水事件「抓交替」，但警方及消防人員都駁斥是無稽之談。一名資深消防員向聯合報表示，他潛水入蘭潭水庫十多次，潭區能見度很低，水草很多，但水的流動度低，溺斃的人多不會游泳，被水草纏住後，不斷吃水後窒息，再沉入水底。

這名消防員說，印象最深一次，是在水裡搜尋大體，搜尋許久後一個轉身，發現遺體竟與他「面對面」，雙腳被水草纏住。

(中時電子報)