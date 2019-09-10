柚子有許多優點，但仍不可過量食用。（陳淑娥攝）

中秋節應景水果不外乎是柚子，柚子吃了有飽足感，又不會太甜，深獲民眾喜愛，童綜合醫院提醒，柚子含醣量不少，一天最好不要超過半顆，尤其患有糖尿病、腎臟病、高血壓、高血脂或其他疾病患者，每天要注意吃柚子的量，避免出現身體不適情形。

童綜合醫院營養治療科營養師蔡佩娟表示，一份柚子富含57.8毫克維生素C，是檸檬1.5倍，有助於抗氧化、提升皮膚美白力，且含纖維1.3公克，可幫助消化、改善便秘並可降低血中膽固醇。

蔡佩娟呼籲，柚子屬於水果類，4瓣 (165g) 去皮去籽麻豆文旦，有60大卡熱量、15公克醣量，吃過量會導致血糖飆高，建議一天最好不要超過半顆。雖然柚子有許多優點，但仍不可過量食用，避免適得其反。

柚子成分中，具有與葡萄柚類似呋喃香豆素類成分，若有長期服用降血壓、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑、部分安眠鎮靜劑與抗憂鬱藥的人，要盡量避免食用，如果想少量淺嚐，建議與藥物間隔2小時以上，避免出現交互作用現象。另外腎臟病者，因柚子富含鉀離子，若合併有腎臟功能異常且需要控制鉀攝取量者，柚子份量更需特別注意。

衛生福利部建議國人每天膳食纖維攝取量為25至35g，但根據台灣癌症基金會統計9成以上國人膳食纖維攝取不足，平均每天僅攝取約14公克，還不到建議量2／3，所以在中秋佳節烤肉時，搭配適量柚子可以增加膳食纖維的攝取。

(中時 )