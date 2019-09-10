雖然觀光局月底才會公布國際旅客8月來台狀況，但交通部長林佳龍今（10）日搶先在臉書宣布，今年1到8月份來台旅客達799.7萬人次，較去年同期成長約12％，但他也預警，要小心Q4起將受到陸客禁令衝擊。

觀光局8月底才剛公布7月國際旅客情況，單月98.9萬人次，較去年同期成長15.9％，但已連續兩個月未破百萬門檻，而今年前七月，來台國際旅客人次為696.6萬人次，較去年同期成長12.9％，並以陸客為大宗。

林佳龍今天在臉書宣布，今年1到8月份來台旅客達799.7萬人次，與去年同期712.6萬人次相比，增加87.1萬人次，成長達12.22％。

林佳龍說，雖然陸方限制陸客來台旅遊，今年第四季預計將受衝擊，但日本、韓國、東南亞等地區，交通部將加強國際宣傳。林佳龍強調，仍有信心今年全年來台國際觀光人次，可以超越去年的1,107萬人次！「台灣觀光魅力無限，國際旅客都是鳳凰，不是雞！」

(工商 )