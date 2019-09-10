內政部營建署表示，今年度住宅補貼已於8月30日截止受理申請，直轄市、縣市政府正辦理審查中，本年度住宅補貼申請戶數逾9萬戶，預計年底通知審查結果，請申請人留意信件。另單身及婚育租金補貼受理申請至今年9月27日，內政部呼籲民眾把握機會。

根據內政部營建署統計，截至今年9月6日止，總申請戶數達9萬7652戶，其中，租金補貼申請戶數8萬6997戶、自購住宅貸款利息補貼申請戶數9421戶、修繕住宅貸款利息補貼1234戶。

內政部營建署表示，因住宅補貼採評點制度，且民眾免附財產及所得等資料，於受理截止後，直轄市、縣市政府將逐案進行審查，審查期間為2至4個月，直轄市、縣市政府會依評點基準表評分，按分數排序，由高分者優先補貼。

內政部營建署提醒，審查期間直轄市、縣市政府會通知文件不齊的申請人進行補件，完成審查後，也會以書面通知申請人審查結果，請務必留意申請書所填寫的戶籍地、通訊地及租賃地的信件，以免影響自身權益，若12月底尚未收到審查結果，可洽詢戶籍所在地的直轄市、縣市政府。

內政部營建署表示，除了8月30日截止受理的住宅補貼之外，內政部另辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，針對一定所得標準以下且無自有住宅之單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭提供每月最高新台幣2600元至5000元的租金補貼，受理期間自今年9月2日至9月27日止，符合申請資格的承租人，可於受理期間向租賃住宅所在地的直轄市、縣市政府提出申請，或至內政部建置之單身婚育租金補貼線上申請作業網站提出申請。

(中時 )