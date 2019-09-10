法國第二大航空公司藍鷹航空（Aigle Azur）日前無預警宣布破產，取消所有航班，導致有1萬3000名旅客被困在阿爾及利亞、馬利、葡萄牙、俄羅斯等地。由於公司陷入財務困境，因此不能確保為旅客提供返航換票服務或金錢賠償。

藍鷹航空僱用將近1,200名員工近日無預警宣布破產，取消所有航班，包含1萬1000名預定往返阿爾及利亞的旅客，及600名要準備前往非洲馬利的乘客，其餘則受困俄羅斯、葡萄牙、巴西、黎巴嫩等國際機場。法國航空已已經派出4架專機，以協助預定前往阿爾及利亞的旅客

好消息是有非常多間航空公司有意願收購藍鷹航空，包括法國航空（Air France）、霍浦航空（Hop!）、易捷航空（easyJet）等、加勒比海航空（Air Caraïbes）。據傳藍鷹航空的股東當中，中國海航集團有49%的持股，是最大股東。

(中時電子報)