新北市新莊區光明段危老重建案，今(10日)舉行重建動土典禮，新北市副市長陳純敬也到場見證，原本4層樓的40年老舊公寓，正式邁出重生的第一步，將打造成一棟地上14層、地下3層樓的電梯集合住宅，最快2021年底完工。

位於新莊民安西路旁的重建基地，處在南新莊主要商圈中，原有建物屋齡超過40年，共有16戶，經住戶間協調後，去年3月向市府申請危老重建計畫，今年6月評估建築物結構安全性後，危險度分數達69分，遠高於30分基準，因此在6月24日啟動拆除，至今已作業完成。

都市更新處今(10日)上午舉行重建動土典禮，重建後除退縮2公尺留設人行步道外，將打造1棟14層樓共計56戶的耐震建築，更增設地下3層停車空間，減少住戶在外停車不便的情形，提升生活居住品質。

陳純敬表示，除新莊區光明段危老重建案外，也有地主希望周邊其他老舊公寓能一併重建，帶動當地整體發展，他也指出，新北市危老條例發布上路至今2年多，申請量已達99件，核准案量共72案，希望今年底能突破核准100案的目標。

都更處表示，有關危老重建相關資訊、申請注意事項、範本、檢核表及已核准的案件相關資料，皆已置於新北市都市更新處首頁「危老重建計畫」宣導專區，提供民眾參考。

(中時 )