2019台北金馬影展將於11月7日至24日展開，今揭曉開、閉幕影片，開幕片為《那個我最親愛的陌生人》，由《當愛來的時候》、《醉．生夢死》張作驥執導，該片與金馬獎最佳女配角呂雪鳳3度合作。這部來自生活的電影，會帶領觀眾踏上一段親密又溫暖的旅程。閉幕片為導演林書宇新作《夕霧花園》，集結2位金馬影后張艾嘉、李心潔與日本影帝阿部寬同台飆戲，將以跨越時代的動人演出為影展劃下精彩句點。

張作驥備受矚目的新作《那個我最親愛的陌生人》，除了與《醉．生夢死》呂雪鳳再度攜手，也找來舞蹈家張曉雄飾演患有阿茲海默症的丈夫，做妻子的呂雪鳳不僅要面臨丈夫逐漸惡化的病情，假釋出獄的女兒混亂的情感關係、舊識來訪引爆的秘密，一連串事件讓彼此陷入一場家庭風暴。張作驥個人曾以《黑暗之光》獲得金馬獎最佳原著劇本，《醉．生夢死》獲得最佳剪輯，他導演的《美麗時光》、《當愛來的時候》更兩度榮獲金馬獎最佳劇情片與觀眾票選獎。

張作驥在《那個我最親愛的陌生人》加入自己照顧失智母親的經歷，宛如寫給母親的最後一封信。（金馬影展提供）

張作驥在《那個我最親愛的陌生人》加入自己照顧失智母親的經歷，他表示：「失智症就像是樹幹裡頭的蛀蟲，一點一點地侵蝕，直到崩解。照顧母親的歲月給我很大的感觸，在她過世後，我把對母親的思念都注入到這部電影中，就當做是我寫給母親的最後一封信吧！」以「電影來自生活」為創作初衷的他希望這部關於家庭、關於愛的作品，能帶給觀眾一趟溫暖的旅程。

日本影帝阿部寬在《夕霧花園》中與金馬影后李心潔展開一段禁忌愛情。（金馬影展提供）

曾以《九降風》贏得金馬獎最佳原著劇本的林書宇，新作《夕霧花園》除了邀來張艾嘉、李心潔2位金馬影后，同為師徒的2人分別詮釋女主角在不同時代、年齡的心境，李心潔更與日本影帝阿部寬展開一段禁忌愛情，另有多位英美實力派演員參與演出，影帝后級的演技充滿火花。該片改編自馬來西亞作家陳團英的同名小說，描述一對姊妹受困於二次大戰中的馬來西亞日軍戰俘營，逃出生天的姊姊始終對殞命的妹妹自責不已，決定向神秘的日本園藝師學藝，蓋出姊妹倆曾夢想過的花園紀念。

得知《夕霧花園》榮膺閉幕片，林書宇表示非常開心這部他在馬來西亞費時將近8個月的電影，終於要與台灣觀眾見面，也因為這是他首次全片不在台灣拍攝的作品，期待之餘還有一種要回來交成績單的忐忑，希望觀眾也和他一樣被這個故事所感動。

2019金馬影展將於11月7日至24日舉行，10月26日舉辦選片指南，10月27日開始售票，更多精采片單與影展消息將在官方網站、臉書粉絲頁、Instagram等陸續公佈。

(中時 )