行政院長蘇貞昌今至屏東視察，宣布支持高鐵南延屏東，不過目前高鐵南延四案都還在鐵道局內待審查。鐵道局指出，交通部月底將召開審查會，將就現有四案路廊進行評比，最終選出一案再進行可行性評估，若是選擇舊案左營南延、燕巢岔出其中之一的話，因可行性評估幾乎都已完成，就可儘速上報交通部。

交通部鐵道局今日發出高鐵南延四大方案路廊比較，第一案燕巢案長度13.2公里，高屏行車時間約8分鐘，不含車輛購置經費約561億元，該工程需拆遷137棟房屋，涉及原廠號誌系統變更技術，工程不確定性高，施工期間至少將影響高鐵營運5個月。

第二案也是呼聲最高的左營案長度17.5公里，行車時間20分鐘，經費554億元，該工程需拆遷50棟房屋，且經費低、工程可行性高，惟左營站容量與戰區門戶功能需重新檢討規劃。

第三案經高雄火車站案長度24.9公里，行車時間22分鐘，經費1217億元，該工程需拆遷69棟房屋，並涉及鐵路地下化後續工程變更期程影響。第四案小港潮州案長度36公里，行車時間25分鐘，經費初估1500億元，然而該案市中心將大量拆遷，對民眾影響恐大。

其中第三、第四兩案是於今年7月提出，後續的可行性評估等完成進度較少。鐵道局副局長楊正君指出，交通部月底將召開審查會，就現有四案路廊進行評比，最終選出一案再進行可行性評估，若是選擇舊案左營南延、燕巢岔出其中之一的話，因可行性評估幾乎都已完成，就可儘速上報交通部，但若是新兩案獲選，就會花費較多時間。

楊正君指出，高鐵南延為前瞻計畫之一，目前已編列兩期的規劃經費，包括2017年到2018年的800萬、2019年到2020年的2000萬，工程期程未定，後續經費也未編。

交通部指出，無法預設審查會是否會通過南延案，仍須以專家、學者審查結果為準，因此無法確定何時可以將南延案呈報行政院，蘇貞昌今日宣示則是展現其是支持態度。

(中時 )