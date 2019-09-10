台南市議員謝龍介昨在《新聞龍捲風》表示，有電信業者跟他說，8日參加韓造勢的人數超過60萬人。(Youtube截圖)

高雄市長韓國瑜周日晚在新北首場造勢，35萬支持者塞爆三重水漾公園。但台南市議員謝龍介昨在《新聞龍捲風》表示，有電信業者跟他說，8日參加韓造勢的人數超過60萬人，從中午開始到晚上9點散場左右計算。有網友說「我在現場，可當見證！至於人數精準的說應該是『前後在場總人數』，自1400-2130間人潮湧入，也有人拍照+逛完未散場前即離去，這與吃流水席的邏輯一樣！」

韓國瑜8日在三重造勢，空曠的公園塞爆數十萬人，有韓黑酸是「動員」。台南市議員謝龍介說，就是「動員」，自己「動員」自己。怎麼動員?我自己出錢，台南800，坐遊覽車、保險、加兩個便當，這是「動員」沒錯 。

謝龍介說，我下午5點多進去，從捷運忠孝新生站坐到三重，發現都是人，一邊要進去，一邊要出來。他說，要命!怎麼那麼多人要走?問韓粉你們是怎樣?韓國瑜還沒來，五點多你們就要走?

韓粉回答謝龍介，「我們怕人太少漏氣，下去看都是人，我放心了，龍介兄，換你了!」

謝龍介說，這樣進去到現場，人多少你沒辦法算，「昨天有電信業者跟我說多少人?60萬!我進去後，我網路跟電話都斷了。」他說，進去後要收LINE，要離開舞台走一公里遠，離開整個人潮，等於要去另外一個基地台，才收的到訊息。

「韓國瑜後援會」網友說「應該是有的，還有很多人擠不進會場而回頭的」、「還有許許多多無法到場的」、「現場真的人山人海」、「很多人到現場發現擠不進去，掉頭回家的很多，很多」、「参加造勢的，只是局部的韓粉，潛在的韓家軍成員更是多的嚇人!」、「我在現場完全無法通訊，離開一公里才收到訊號，跟101跨年一樣」、「沒去的更多好嗎？在家支持韓國瑜～」。

謝龍介爆韓三重造勢前後有60萬人參加，韓粉留言。(韓國瑜後援會)

(中時電子報)