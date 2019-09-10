羅東博愛醫院執行長許子文日前在醫院環境檢查時，因扔護理人員的水壺等物在地上，消息傳出後引發眾怒，今天（10日）羅東博愛醫院代發許子文道歉聲明，表示「在沒有妥善考慮下造成護理人員的傷害，在此我也要向所有的博愛護理同仁致歉。」

許子文表示，身為醫療照護機構的經營者，他始終對於病人安全和醫療品質有著最高的要求標準，這也是博愛醫院一路走來一貫的堅持，8 日上午的公共空間環境巡檢，是為了要再次提醒主管們對於環境衛生與日常管理的重視，從小細節著眼，並以同樣的嚴謹度來照護每一位病人。

他表示，過程中過於激烈的行為舉措，造成護理同仁的不被尊重感與壓力，為此鄭重地向各位致歉；9 日下午內部召開了座談會，邀請了護理部所有主管，同時也開放基層護理人員參加，會中他向同仁重申對品質與管理制度的重視，請大家暢所欲言，不必擔心任何追究。

許子文表示，他聽到許多同仁真實的心聲，以及對於護理友善職場的改善意見，他相當珍惜重視，也請行政主管將意見記錄下來並列為專案改善；職醫科主任也向同仁重申院內有職場不法侵害的申訴流程，絕非外界所稱的閉門封口會議，對於這次事件會深切檢討、改進與同仁的溝通方式。

(中時 )