有名網友到新莊宏泰市場進行街頭調查，總統蔡英文、韓國瑜在票選過程中互有領先，最終韓國瑜以8票獲勝。（圖片擷取自桃園孫先生的Youtube）

國民黨總統參選人韓國瑜日前在新北市三重幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢活動，35萬名韓粉到場力挺，一掃民調低迷的陰霾，重振藍營士氣。有名網友時常到各處調查總統大選意向，他今天到新莊宏泰市場進行街頭調查，票選過程非常刺激，總統蔡英文、韓國瑜互有領先，最終韓國瑜以8票獲勝。其中有名曾在總統大選投給前總統陳水扁的民眾表示，她將投票給韓國瑜，並直言蔡英文做的很爛。

帳號孫先生的Youtuber，今天10點30分到新莊宏泰市場進行市場調查，結果為韓國瑜得到48票支持，柯文哲票數則為7票，蔡英文則是40票。在票選過程中，蔡英文以及韓國瑜兩人互有領先，最終韓國瑜以8票差距勝過蔡。其中投給柯文哲的民眾中，若柯文哲不選，有2票改投給韓國瑜，3票改投給蔡英文。

在這次票選中，選擇投韓國瑜的民眾表示「很直白」、「很正直」、「該換人了，比較會做事」、「喜歡他與眾不同」、「苦民所苦，在高雄做很多事」；支持柯文哲原因為「很真實」。至於選擇投給蔡英文的民眾認為蔡會「護台灣」、「國政外交做的還不錯」、「做的很好」。其中也有一位民眾提及，她是台南人，以前投給陳水扁，第二次就不投了。她說她覺得陳水扁不行，她也提及蔡英文做的那麼爛，竟然還有那麼多人要投她，她說會投給韓國瑜是因為對於團隊很欣賞。

然而，這些投票民眾也說出不願意投給另外兩人的原因，不願投韓國瑜的民眾認為「說話不算話」。不願投柯文哲的民眾認為他「耍嘴皮」、「奸詐」、「講話很白目」。至於不願意投給蔡英文的民眾認為「做的很爛，司法不公」、「三年做不好，還期望她四年嗎？」、「用口號治國」、「換人做做看」。

(中時電子報)