時代力量今天下午舉行決策委員會議，秘書長吳佩芸會後表示，關於是否要自提總統候選人，黨中央認為黃國昌是考量選項之一，全案將會由秘書處處理後，提出具體人選與具體報告，並交由決策委員會討論，最後再交由黨代表大會通過。

吳佩芸強調，黨中央不排除黃國昌是考量之一，至於黃國昌本人意願如何？她建議媒體可以直接去詢問黃國昌。

至於黃國昌棄選的新北第12選區，（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）決策委員會議決議提名黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫投入參選。賴嘉倫過去勤跑基層與專業服務，相信不只是全力以赴，更是以勝選為目標。

在與民進黨對談部分，吳佩芸指出，時力會努力延續這個基礎，兩黨主席在回去後沒有進一步消息，但要是回到秘書長這邊來來談是可以的，不管是選區、政策還是總統都可以談。吳佩芸隔空向民進黨秘書長羅文嘉喊話：「這杯咖啡還是熱的，希望一起坐下來聊一聊。」

(中時 )