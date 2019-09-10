勇士老闆拉科布最近花了2910萬美元(台幣超過9億元)在加州馬里布海灘買了一棟海景豪宅，有錢人花起錢來毫不手軟。
拉科布在2010年成為勇士老闆之前就是一位非常成功的矽谷風險投資家，他投標的物主要圍繞在醫療技術、生命科學和能源領域。
這座豪宅占地5512平方英尺，5房6浴，還有家庭影院、健身房以及電梯，今年4月掛牌交易金額是3450萬美元，拉科布最終以84%的價格買到手。
(中時電子報)
勇士老闆拉科布最近花了2910萬美元(台幣超過9億元)在加州馬里布海灘買了一棟海景豪宅，有錢人花起錢來毫不手軟。
拉科布在2010年成為勇士老闆之前就是一位非常成功的矽谷風險投資家，他投標的物主要圍繞在醫療技術、生命科學和能源領域。
這座豪宅占地5512平方英尺，5房6浴，還有家庭影院、健身房以及電梯，今年4月掛牌交易金額是3450萬美元，拉科布最終以84%的價格買到手。
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