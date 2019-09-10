豐原太平洋百貨今年周年慶將提早開打。（陳淑娥攝）

豐原太平洋百貨為周年慶搶客源，今年提早於13日起開放5天預購，19日至10月20日正式起跑，整整32天回饋最高達17％，要讓消費者補貨補到手軟；另更特別訂製多款卡友禮，歡迎卡友快快回娘家搶便宜。

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，周年慶有大家最期待的化妝品滿3000送300、全館1至7F滿5000送500； 19至22日首4日祭出中區獨家最優惠，吉利卡友滿3萬送600、滿5萬送1500，買越多送越多。

除化妝品區刷國泰世華信用卡單筆滿8800元加送100元外，只要持吉利卡並刷國泰世華信用卡滿10萬元就送3000元，30萬元還送10000元。

豐原太平洋百貨指出，周年慶特別訂製卡友禮含括食、衣、住、行，每周都有新鮮貨；19至22日還有雙重卡友來店禮，分別是全館單筆滿2000元送「棉麻文青置物籃」、國泰世華單筆刷卡滿500元享「雅痞陶瓷彈蓋水瓶」。

26至29日全館單筆消費滿500元可加價199元購買「單寧風露營摺疊椅」，喜愛戶外活動朋友，千萬不能錯過； 10月3日至9日全館單筆消費滿1000元加價99元，可得「時尚透明風雨衣」；10月10日至13日全館單筆消費滿2000元，可獲得「簡約伸縮購物袋」。

豐原太平洋百貨表示，周年慶在美人魚鐘廣場舉辦許多精采絕倫的活動，除了19日開幕舞獅同慶外，22日海洋寶貝造型秀、28日六海洋寶貝爬爬樂、10月5日缺席舞團奇幻之夜、10月10日百人國慶大比拚、10月12日太平洋舞蹈大賽、10月19日太平洋之星歌唱大賽等，讓大家在周年慶除了補貨拿禮券、抱禮物外，還能夠留歡樂的難忘回憶。

(中時 )