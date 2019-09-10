台中市政府新聞局長吳皇昇指出，台中市民對市府團隊的施政滿意度呈現穩定成長趨勢。（台中市政府新聞局提供／陳世宗台中傳真）

2019天下雜誌幸福城市大調查出爐，台中市長盧秀燕施政滿意度，在六都中排名倒數第2，和去年相同；台中市議會民進黨團總召李天生10日批評說，顯示盧秀燕施政沒有進步，排名繼續墊底。台中市政府新聞局長吳皇昇指出，台中市民對市府團隊的施政滿意度呈現穩定成長趨勢。

李天生指出，這項調查，在縣市競爭力五力分項排行中，台中市「環境力」、「施政力」、「社福力」等3項，都是倒數第一，其中「環境力」更是大幅退步；只有「文教力」排名第二，「經濟力」排名第三，勉強可對市民交待；證明市府的各式政績宣傳，全部破功，只是自我感覺良好，讓市民朋友澈底失望。

李天生說，6月間遠見雜誌民調，盧施政滿意度淪為六都之末後，盧市長聲稱會全面檢討施政方向，同時強調，民調低迷是她的責任，不是各行政首長的錯，最需要檢討的是自己；如今民調再度排名後段班，外界不禁要問，盧市長自已檢討的結果如何？未來市政要如何推動？盧市長應給台中市民一個答案。

吳皇昇表示，以這次天下雜誌所做的縣市長滿意度暨競爭力調查來說，台中市的總排名跟去年一樣是六都第五，但特別注意的是，台中的文教力排名是六都第二，表現亮眼，這對市府來說是很大的鼓勵，感謝市民朋友的肯定，市府團隊會做對的事情，對台中有利都會去執行。

吳皇昇說，市府團隊虛心接受任何民意的檢驗和回饋，從中檢討及策勵自己，努力回應市民的需求，市府團隊不會待在象牙塔內自我安慰，而是誠實面對市民的需求，不喊大話，務實處理市政問題。目前台中市許多建設和政策都在如火如荼地推動中；例如會展中心、台中巨蛋、綠美圖等建設都在開展、市政路已確立打通工程，捷運綠線也即將通車，公托公幼逐漸倍增，又建立投資招商單一窗口，落實路面燙平專案，強力執行治安靜城專案等等。

吳皇昇強調，台中市民相當理性且具有質感，他也說明市府團隊會持續務實前進，和市民一起為台中的未來努力。

(中時 )