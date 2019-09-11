「金蕎食品有限公司」董事長吳登茂研發的「黃金帝王酥」，口感香、Q、軟、酥、脆，各式糕點都可以任意搭配成禮盒，滿足消費者不同喜愛。（葉書宏攝）

「金蕎食品有限公司」董事長吳登茂研發的「黃金帝王酥」，口感香、Q、軟、酥、脆，各式糕點都可以任意搭配成禮盒，滿足消費者不同喜愛。（葉書宏攝）

吳登茂15歲時從雲林家鄉北上當學徒，一頭栽入烘培領域，30年前在新北市中和區創立「金蕎食品有限公司」，研發的「黃金帝王酥」曾榮獲過台北縣十大伴手禮等殊榮，口感香、Q、軟、酥、脆，獲得不少消費者喜愛，一嘗五星帝王級享受。

吳登茂表示，15歲離開故鄉北上到台北市學習烘培，當時一個月薪水才100至200元，天還沒亮就得起床學習炒料，還要幫老闆養豬、處理各項雜事，但也因為當時的辛苦，奠定了自己烘焙的基礎，隨後便踏上了創業之路。

吳登茂退伍後先在中和區頂了一家麵包店，販售麵包、蛋糕等，採薄利多銷方式，累積客源後，才在中和區連城路創立「金蕎食品有限公司」。吳登茂研發的「黃金帝王酥」於2008年榮獲過台北縣十大伴手禮、2009年再度獲得經濟部頒發國際伴手禮優選獎，獲獎項目無數。

吳登茂說，「黃金帝王酥」依據宮廷所流傳的御用糕點改良研發而成，採用日本海藻糖及無反式脂肪的澳洲進口奶油，15道工法純手工製成，添加日式手工麻糬、豆沙、夏威夷火山豆、澳洲皇家奶酪等，儘管成本高一點，卻可以滿足消費者期待的低糖、健康。

「用最好的品質，來回饋社會！」吳登茂說，創業30年對於品管、衛生相當要求，他始終相信製作出健康、安心的產品，就是對社會最好的社會責任。

另外，由於中和區土地公廟眾多，吳登茂也有研發土地公福餅，如今已成為中和區代表性美食。而吳登茂的兒子本來學習資訊相關，如今也接手研發，設計出「微醺馬卡龍」，相當受到年輕人喜愛。

值得一提，吳登茂研發的「竹炭黃金餅」也榮獲2010年台北縣精選伴手禮最佳評審獎，各式糕點都可以任意搭配成禮盒，滿足消費者不同喜愛。

店名：金蕎食品有限公司

地址：新北市中和區連城路265號

電話：02-2247-9111

營業時間：上午7時至下午11時

售價：黃金帝王酥每個75元，另有禮盒包裝

(中時 )