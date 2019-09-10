台中市政府農業局輔導新社區農會10日在沐心泉休閒農場，舉辦「2019花現秘境 農遊新社」活動，除邀請民眾暢遊新社花海外，也推出「花香採果訪落羽松」的精采遊程，以及採果嚐鮮、農家餐體驗等系列農遊活動，歡迎各地遊客來到新社，體驗休閒農業的慢活風情。

新社區農會總幹事羅文正說，往年新社花海都吸引上百萬遊客走訪新社，今年的新社花海特別結合「中台灣農業博覽會」及花毯節活動，整裝呈現，內容精采可期。

農會也推出秋冬三款「花香採果訪落羽松」的精采遊程，結合新社區內具有豐富農村風情的「抽藤坑」及「馬力埔」兩大休閒農業園區，規畫獨家新社特色遊程，讓遊客有得玩、有得吃、也有得拿；讓民眾真正體驗農村樸實風光，享受最新鮮的水果，推動農村加值與農業永續發展。

農業局長蔡精強指出，新社區富含農業資源與休閒元素，是台中市休閒農業的重要發展基地之一。今年新社花海將與中台灣博覽會及花毯節一齊爭奇鬥豔，目前也是新社葡萄盛產期，希望將採果體驗、花卉農作體驗等多元農村風情帶給遊客，讓農業生產走向休閒觀光，提高農業經濟收入。

蔡精強強調，2020台灣燈會在台中，屆時也將展示台中美麗的觀光休閒產業，歡迎大家一同來觀賞。

(中時 )