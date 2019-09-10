為鼓勵學生開口說英語、把英語融入生活，台南市政府第二官方語言專案辦公室推出英語線上闖關-「英文跑跳碰」，鼓勵學生唱英語歌或朗讀英語書籍，學生錄製影片上傳youtube換點數，活動開跑2個月收到4000多支作品，永福國小一年級林以謙投稿量高達253支，勇奪影片質量金獎，林媽媽表示，將英語閱讀結合闖關遊戲，讓孩子覺得是有趣挑戰，連出國候機空檔也要拍，才能在短時間累積多部影片。

投稿影片不僅數量驚人，內容也相當精彩，有學生換裝cosplay唱歌跳舞，也有學生邊唱歌邊用杯子數節拍。二官辦主任李賢衛表示，「英文跑跳碰」主要目的是讓孩子們大方開口說英語，獎項是鼓勵性質，以趣味為主，至於英語口音與文法是其次，「態度」最重要。激勵學生多讀、多看、多讀、多唱，讓英語學習是件有趣的事情。

為達到鼓勵的目的，二官辦以「趣味」、「態度」及「投入程度」為標準，從4000多支影片中篩選出2000千支入選影片，再從中選出「影片質量金獎」、「影片質量銀獎」及「影片質量銅獎」各一名，另外選出「最佳舞台效果獎」、「唱作俱佳獎」、「最具創意獎」及「字正腔圓獎」數名。

台南市英語輔導團國小總召、西門實小校長呂翠鈴說，活動最大意義是將校園英語學習風氣帶進家庭，促發英語親子共學的動機，讓學生學習真正達到生活化，將學習的場域擴大，學習無所不在，有家長的支持，學生的學習更有樂趣，成效更佳。

二官辦表示，頒獎活動有SCHOLASTIC贊助的大紅狗拼圖、敦煌書局贊助的英語故事書做為禮品，另有富樂夢教育基金會提供觀光工廠招待券，期鼓勵得獎學生能持續保持英語閱讀習慣，帶動英語學習風氣。

永福國小1年級林以謙，連出國候機的空檔也要拍影片，以投稿253支獲得影片質量金獎；佳里國小1年級朱羽涵以160支影片獲得銀獎，新營國小3年級姜禮勛投稿105支影片，獲得銅獎。

「唱作俱佳獎」勝利國小4年級楊宸竣。「最佳舞台效果獎」崇明國小3年級黃翊軒、五甲國小1年級陳怡秀、立人國小1年級邱祐恩。「最具創意獎」永信國小1年級李多恩、崇明國小1年級張展瑞、崇明國小3年級張芳瑜。「字正腔圓獎」賢北國小1年級方准鴻、崇明國小2年級洪子然、開元國小3年林妤倢。

(中時 )