台聯成員前往北市府踢館抗議。（張穎齊攝）

北市府顧問蔡璧如（箭頭者）碰巧路過，面對抗議面無表情，頭也不回往府內走。（張穎齊攝）

中年柯粉路過嗆台聯。（張穎齊攝）

北市府代表接下抗議書。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲失言風波延燒，台灣團結聯盟今（10）日下午2時在北市府「踢館」，怒嗆柯文哲講「林志玲懷孕」、「陳菊是肥國瑜」等是歧視女性的言論，並拿出馬桶刷幫齜牙咧嘴的「柯P人板」刷牙，要他嘴巴放乾淨，怎料市府顧問蔡壁如卻好巧不巧經過，台聯成員見狀立即上前嗆蔡，蔡則面無表情、頭也不回往府內走。

台聯文宣部主任、北市第7選區立委參選人潘厚勳，以及組織部主任周倪安、台灣聯合國協進會副理事長黃純淑、動員組長黃錦庭等人，在北市府叫柯文哲「踹共」，直指柯曾講「學姊可以陪粉絲吃飯」、「婦產科只剩一個洞」、「台灣女性素顏上街嚇人」、「年輕漂亮適合坐櫃台」等語，都是物化女性、性別歧視。

「低俗市長、無心市政、管好市政、管好嘴巴！」正當台聯成員在市府1樓前怒嗆柯文哲同時，蔡壁如竟剛好突然經過，潘厚勳立即趨前嗆「請蔡壁如尊重女性，不要默許柯P言論！」警方見狀立即上前檔潘，蔡壁如則面無表情，頭也不回往府內揚長而去。

隨後，台聯成員拿出馬桶刷，幫柯P人板刷牙，未料又出現意外插曲，1名「中年柯粉」路過，上前朝台聯成員面前地板上，啐了一口口水，並怒嗆「為什麼只刷柯P嘴巴？為什麼不刷韓國瑜、蔡英文嘴巴！？」

緊接著，北市府也派出代表人員出面將台聯的抗議書接下，面對台聯的追問「柯文哲為何物化女性？」市府代表僅說，會將訴求轉達給市長。

(中時 )