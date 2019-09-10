吳秀波被拍深夜聚餐。（圖／翻攝自百度娛樂微博）

另有消息指陳昱霖沒有弟弟。（圖／翻攝自《搜狐》）

51歲「國民大叔」吳秀波去年遭「小三」陳昱霖爆料交往7年，之後還傳疑設局讓陳昱霖回北京被捕。近日有大陸媒體拍到他深夜和重要人士聚餐，至於他和陳昱霖之間的官司，傳有中間人調停，吳秀波要求陳昱霖只要交出先前被敲詐的1500萬人民幣（約6576萬台幣），吳秀波就同意簽和解書，但被陳昱霖方面回絕，對此傳言，當事人都暫無回應。

吳秀波去年遭小他20歲的陳昱霖爆出不倫戀7年，之後陳昱霖父母爆料，指吳秀波以談分手費為由，害陳昱霖剛到北京就以勒索罪名被捕，吳秀波方面澄清是被恐嚇多次才報警。近日網上有消息傳出，雙方談和解破局，主因是吳秀波要求陳昱霖交回1500萬就可撤告，但陳家不肯。

消息中指出，陳昱霖父母為了讓陳昱霖弟弟未來能夠買房，不願意繳回鉅款，寧可讓女兒坐牢，雙方陷入僵局，但《搜狐》報導，陳昱霖是獨生女根本沒有弟弟，父母執意將錢留給弟弟的說法是子虛烏有，讓外界霧裡看花，真相有待當事人澄清。

(中時電子報)