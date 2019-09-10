萬華警分局桂林派出所與昆明派出所整併後成為龍山派出所，市長柯文哲今下午揭牌。（李文正攝）

北市警萬華分局及消防局龍山分隊新建大樓啟用剪綵暨龍山派出所揭牌典禮，今日下午2點在萬華區棍林路135號舉行，市長柯文哲親臨主持，致詞時表示，重建後的萬華警分局以及消防局龍山分隊是現代化的辦公大樓，不僅是黃金級綠建築，也結合太陽能光電的科技大樓，對於提升治安、救災救護有很大的幫助。

萬華分局及桂林派出所暨消防局龍山分隊原廳舍使用長達40年之久，房舍老舊不堪食用，無法因應現代化24小時的銀霧，2016年7月開始原址重建，至2017年7月進駐，興建完成後是「生態、節能減碳健康的建築物」，並獲得內政部頒發黄金級綠建築證書。

今年7月13日原桂林派出所與昆明派出所合併，正式整併為龍山派出所，整併後1個月，刑案破獲率達63.75％，交通違規去睇1219件數，較去年同期都有大幅度提升，顯示整併後對於轄區治安、交通環境已產生良好成效。

(中時 )