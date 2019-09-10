李福軒在今天在OpenKMT，將一位鼓吹韓國瑜退選的群友「警告一次」。（摘自OpenKMT群組）

國民黨次級團體OpenKMT遭爆料是黑韓大本營、行管會副主委李福軒在該次團的line群組批韓。李福軒中午向媒體、OpenKMT發表聲明，強調「OpenKMT絕非黑韓群組」，他堅定響應黨主席吳敦義號召，一心支持黨提名總統候選人韓國瑜，也在群組內不斷強調不支持任何分裂黨的出走行為；很遺憾群內討論部分對話遭有心人流出截圖散布，以致對候選人策略的內部討論，被曲解成對外公開酸韓黑韓，意在從中作梗，分化黨中央與韓總統候選人團結整合進度。

據悉，OpenKMT共有285位成員，今天中午還有某位群友鼓吹韓國瑜主動退選，李福軒以「韓國瑜就是我們現在的候選人」，勸對方不要再講了，因對方繼續鼓吹，李以版主身分立即對該名群友「警告一次」。依該版版規，三度犯規的群友將視情節，被停權3天至永久不等的處分。

李福軒中午發出書面聲明說，OpenKMTT為2016國民黨總統選舉敗選後，由多個不同黨內改革青年次團聯合成立的改革平台，並舉辦多場黨內改革論壇，討論黨內改革與世代血輪銜接議題，引起諸多共鳴與回響。

由於涵蓋多個不同團體，OpenKMT是開放多元的討論平台，採取海納百川態度，光譜寬廣，自由討論無強制性，許多不同意見者在群內交流甚至交鋒都屬正常現象，他發表的意見也為群內多元意見的一環，不代表團體作為平台的任何立場。

此外，他所發表的言論，是為群內輔選本黨總統候選人的優劣勢分析討論，並對黨主席有失公平的抹黑言論予以駁斥；他自黨內初選底定後，雖仍有檢討選舉策略與候選人形象設定的建議，但堅定響應黨主席吳敦義號召，一心支持黨提名總統候選人，他也在群組內不斷強調此點，不支持任何分裂黨的出走行為，以團結大局為重，此點殆無疑義。

李福軒說，很遺憾群內討論部分對話遭有心人流出截圖散布，對候選人策略充滿擔憂的內部分析討論，曲解成對外公開酸韓黑韓，意在從中作梗分化黨中央與韓總統候選人團結整合進度，造成不必要的困擾，他深感遺憾。

他說，未來OpenKMT仍將秉持開放多元的討論態度，進行各項討論，但他不希望造成各項誤解，該群既是開放討論平台，無任何個人態度可以代表OpenKMT集體意見或決議，「討論群組絕非黑韓群組」，也請社會各界協助澄清，至誠感謝。

李中午接受本報訪問，強調他絕非韓黑，「嫌貨才是買貨人」；他的留言並非黑韓，而是「群組內部就事論事，討論建言」，他最尊敬吳敦義，吳也交代一定要支持黨提名人，OpenKMT的三個原則就是支持中華民國、支持國民黨及支持黨提名人，所有意見都可討論，但批評必須有憑有據且有建設性，不能隨意攻訐，否則最重會被他踢出群組，先前已有人被他踢出群組。

李也說，他在群組扮演煞車角色，制止謾罵及破壞團結；這次他的三點結論也是綜合群友意見，他有些用字不太妥當，以後會修正，但他絕對挺韓，更非韓黑，因此不會因這件事就自請處分，相信黨中央也不會因黨內討論建言就會處分人。

黨務人士說，李福軒是美國猶他州立大學電機博士，是高知識分子，擔任國民黨次團567聯盟召集人、中評委，在洪秀柱擔任黨主席時，被延攬到黨部行管會服務，擔任義務職的副主委至今，是黨主席吳敦義的死忠支持者；目前行管會除了主委邱大展，李是唯一的副主委，也就是第二號人物，因對國外較熟稔，專門處理與黨產會對應，並了解德國的黨產條例處理情形等等方面業務，但李因屬義務職，有事情才會進黨部，而567聯盟也已有一段時間未運作。

(中時 )