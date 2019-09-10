北韓才表明願在9月下旬與美國重啟核子談判，但幾小時之後，就朝東部海域發射2枚「短程發射體」。分析專家認為，這是北韓直截了當向川普政府傳遞外交訊息。

南韓軍方表示，北韓今天上午7時前後，在平安南道价川市（Kaechon）一帶向東發射了2枚「不明發射體」，飛行近330公里。

目前尚未有進一步詳細情況，但這是7月以來，北韓最新一波發射行動，前幾次試射已確認是短程飛彈。美國高層官員說：「我們已獲知北韓試射發射體的消息，將持續監控情勢發展，並與區域盟國密切商議。」

根據北韓國營媒體中央通信社報導，北韓外交部次長崔善熙（Choe Son Hui）才剛發布聲明說，北韓願於9月下旬，在美國也同意的地點與時間舉行會談。

首爾媒體NK Pro的北韓問題專家李敏英（Rachel Minyoung Lee，音譯）說，北韓射彈是在提醒美國，北韓已做好兩方面準備，無論是進行對話，或採行另一「新途徑」。

她還說，北韓過去幾個月的舉動與外交辭令，都指出「可能有必要集結軍備，且緊張升高」。

部分專家分析說，北韓試射飛彈的目的很多，包括技術上的發展、確保國防能力的建立，不過今天發射舉動似是早就安排好要對華府傳遞訊息。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員迪派崔施（Daniel DePetris）說，這可能是北韓領導人金正恩訴諸飛彈試射來傳遞外交訊息的最新一例。

他說：「我是不懂金正恩腦袋在想什麼，但最簡單的答案也許就是最正確的：北韓意在表明，若美國在談判桌上不提出務實方案，那麼這就是未來可能發生的事。」

(中央社)