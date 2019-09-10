美國總統川普於最後一刻戲劇性地取消與阿富汗政府及塔利班三方為達和平協議的會談後，讓美軍撤出阿富汗、終止戰事的承諾陷入不確定，還意外讓川普政府內高層彼此鬥法曝光。

「華盛頓郵報」報導，和談破局原因的說法矛盾、短期內美國與塔利班間任何進一步協商，都曝露出川普政府內部的緊張對立，並使最近幾週看似已近的和平協議更加無望。

川普政府的內鬥，在於白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）反對與塔利班會談，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國務院負責阿富汗和談的特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）一週前卻說，經與塔利班好戰分子10個月談判，協議「原則上」已達成。

被問及原定明年初至少撤軍5000人的計畫會否延期時，蓬佩奧說：「我希望不會。但任何減少駐軍的作為都會先依據當地實際情況。」

在川普7日意外推文爆料取消原定8日在大衛營的三方會談後，蓬佩奧連趕5個電視節目。撤軍5000人已超過現有駐阿富汗美軍的1/3，其餘則預定2020年底前全部撤離，以換取塔利班切斷與蓋達組織的關係並支持反恐。

但有人說川普仍有可能照最初的撤軍時程走，不受談判顯已破裂的影響；知情白宮商議內容的人士，將川普取消會談歸為波頓的全面勝利之一。川普稱取消的原因是不滿5日有一名美軍死於塔利班的攻擊，這是今年以來第16名陣亡的美軍。

雖然川普政府內不少人質疑與塔利班談判，但蓬佩奧與波頓在此事與一些其他議題上尤其不合。素以鷹派著稱的波頓，指控蓬佩奧想把他從阿富汗事務的決策圈趕出。

知情人士透露，當美國特使哈里札德8月底向川普簡報時，波頓就對協議內容持保留態度。雖然國務院官員的說法是川普在聽取簡報時暫對協議感到滿意，還授權哈里札德繼續做，但知情人士說，川普尚未批准最終協議，波頓也持續另闢路徑，還趁蓬佩奧不在時，直接與哈里札德、白宮幕僚長及川普聯絡。

據不願具名的高層官員說法，推動大衛營會談最力者仍是川普。對照早先川普與北韓領導人金正恩的私人會面，以及川普一直熱衷想與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）會面，官員表示川普覺得他的個人風格能說服所有人，並把可望從阿富汗撤軍視為連任一大利多。

(中央社)