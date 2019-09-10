2020世界蘭花會議暨展覽將於明年3月在台中舉行，於福容飯店進行不同講題的蘭花會議，並於外埔園區規畫不同主題展覽，將可吸引全世界蘭花愛好者參加盛會帶動台中產業經濟。副市長楊瓊瓔說，市府將全體總動員辦好這場美麗盛事，歡迎國內外人士踴躍到台中旅遊，欣賞花卉之美。

台中市政府10日在台灣大道市政大樓舉行市政會議，由副市長楊瓊瓔主持，農業局長蔡精強以「2020世界蘭花會議暨展覽籌備情形」為主題，進行專案報告。

楊瓊瓔指出，2020年世界蘭花會議暨展覽是讓世界認識國內花卉產業的絕佳機會，她要求市府相關單位務必辦好這場盛會，並請農業局定期追蹤規畫進度和辦理情形；希望市府全體總動員一起迎接美麗盛事。

蔡精強說，世界蘭花會議暨展覽，會議時間於明年3月9日至12日在福容飯店進行，結合百蘭保育、數位典藏、名人菁英、青年參與、金蘭聯盟等亮點；以原生、保育、多元、分享為主題，規劃保護、育種、種植、生態、系統、遺傳與發展、蘭花產業等7講題。

展覽於2020年3月9日至18日在外埔園區舉行，全區分為主題景觀、景觀競賽、比賽花競賽、五大亮點、台灣原生蘭、教育紮根、蘭花市集、蘭花文創、農夫市集、美食等區。

蔡精強表示，世界蘭花會議暨展覽3年1次，在不同城市舉辦，是全球指標性的會議展覽，將吸引全世界的蘭花愛好者參與盛會，蘭展的舉辦將可提升台中未來蘭花經濟，帶動產業發展。

(中時 )