手搖自行車 身心障礙者騎車馳騁不是夢

身障朋友騎自行車不是夢！新竹市政府社會處近期為身心障礙者引進科技化「手搖自行車」療育輔具，針對不同身障者提供2輪、3輪、4輪自行車，讓身障朋友可以在「微笑水岸」一圓追風馳騁的夢。

社會處長李季縈表示，大部分肢體障礙者無法騎乘一般自行車，加上長期坐臥輪椅，缺乏合適的運動，常導致嚴重脊椎側彎，影響身心健康，而不少身障朋友則是一生都在夢想跟正常人一樣，騎上自行車、享受馳騁鄉野間的樂趣。

市府因此在今年委託「生命勵樂活輔健會」引進科技化手搖自行車，辦理「身心障礙者手搖自行車系列活動」，規畫兼具夢想性、休閒性及運動性的科技手搖自行車療育訓練課程，讓新竹市的身心障礙者、行動不便的年長者也能夠享受無障礙自行車的健康促進體驗。

李季縈說，此次參與療育課程的學員年齡層從16歲青少年至90歲的長輩都有，參與對象則涵蓋肢障、視障、智能、平衡、聽覺、重器障及多重障礙的身心障礙者，服務人次達850人次。

許多身障朋友從剛開始的5公里進步到10公里再進步到20公里，體能明顯逐漸增強，體驗課程中，學員們都驚呼原來17公里海岸線這麼美，沒想到此生能夠一圓放下拐杖、離開輪椅，騎上自行車在新竹海岸迎風飛揚的夢。

昨天的成果嘉年華會後，生命勵樂活輔健會更將帶領18位風城勇士，參加2019「花東海灣盃自行車挑戰＆菁英賽」及「環島挑戰觀摩之旅」，啟動竹塹領航搖向國際。

(中時 )